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Число пострадавших при атаке ВСУ в Горловке достигло 11

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Количество пострадавших мирных жителей в Горловке в ДНР в результате атаки украинских войск в субботу утром возросло до 11, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до 11», — говорится в сообщении мэра.

Он также добавил, что украинский дрон атаковал поликлинику.

Ранее Приходько сообщал, в ходе атаки беспилотника пострадали водитель и пять пассажиров автобуса. Затем число раненых увеличилось до девяти. Кроме того, Приходько сообщал о прямом попадании в одно из административных зданий города.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.