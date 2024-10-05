Число пострадавших при атаке ВСУ в Горловке достигло 11

«Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до 11», — говорится в сообщении мэра.
Он также добавил, что украинский дрон атаковал поликлинику.
Ранее Приходько сообщал, в ходе атаки беспилотника пострадали водитель и пять пассажиров автобуса. Затем число раненых увеличилось до девяти. Кроме того, Приходько сообщал о прямом попадании в одно из административных зданий города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.