Минобороны рассказало о захваченном в Угледаре иностранном оружии

Отступление ВСУ вызвало резкую критику внутри Украины. «Это ужас. Мы потеряли город, который удерживали больше двух лет. Что в этот день делает наш министр [обороны Рустем Умеров]? Это позор», — писал депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. Президент страны Владимир Зеленский объяснил отступление ВСУ из города тем, что «жизни важнее застроек».