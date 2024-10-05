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Над Курской областью сбили украинский дрон

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«5 октября 2024 года в 10:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сказали в ведомстве.