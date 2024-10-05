Над Курской областью сбили украинский дрон

«5 октября 2024 года в 10:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сказали в ведомстве.