«5 октября 2024 года в 10:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сказали в ведомстве.
Над Курской областью сбили украинский дрон
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.