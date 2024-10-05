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«Север» нанес огневое поражение формированиям ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США», — говорится в сводке военного ведомства.