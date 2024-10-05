Подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

«Потери противника составили до 405 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-миллиметровая гаубица М198, три 105-миллиметровых орудия М119 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены шесть полевых складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.