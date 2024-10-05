Подразделения «Центра» продолжили продвижение в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-бык И Горняк Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ», — говорится в сводке министерства.