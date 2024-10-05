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Средства ПВО РФ сбили 55 БПЛА и восемь снарядов HIMARS

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили восемь снарядов РСЗО HIMARS, три управляемые авиационные бомбы Hammer и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов HIMARS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 871 беспилотный летательный аппарат, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 527 танков и других боевых бронированных машин, 1 469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 619 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 942 единицы специальной военной автомобильной техники противника.