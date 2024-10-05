Средства ПВО РФ сбили 55 БПЛА и восемь снарядов HIMARS

В ведомстве отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 871 беспилотный летательный аппарат, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 527 танков и других боевых бронированных машин, 1 469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 619 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 942 единицы специальной военной автомобильной техники противника.