Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Добровольное, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области», — говорится в сообщении.