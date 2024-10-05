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Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и две гаубицы производства США и Франции в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Добровольное, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области», — говорится в сообщении.

Противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, уточнили в ведомстве.