Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Добровольное, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области», — говорится в сообщении.
Противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, уточнили в ведомстве.