Бойцы «Днепра» нанесли огневое поражение ВСУ у Садового

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны, 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Садовое и Приднепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, два автомобиля и 122 мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”, — говорится в сообщении российского военного ведомства.