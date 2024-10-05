«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны, 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Садовое и Приднепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, два автомобиля и 122 мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”, — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Бойцы «Днепра» нанесли огневое поражение ВСУ у Садового
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», сообщает в субботу Минобороны РФ.