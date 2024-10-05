ВС России поразили украинскую РЛС RADA RPS-42

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении ведомства.