ВС России поразили украинскую РЛС RADA RPS-42

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили восемь реактивных снарядов HIMARS производства США, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 646 самолётов, 283 вертолёта, 32871 беспилотный летательный аппарат, 580 зенитных ракетных комплексов, 18527 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15619 орудий полевой артиллерии и миномётов, 26942 единицы специальной военной автомобильной техники.