Группировка «Север» уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск “Север” были вскрыты пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живая сила одного из подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении министерства.
После определения и подтверждения точных координат местонахождения противника было принято решение о нанесении удара.
«С помощью БПЛА незамедлительно была наведена артиллерия. В ходе боевой работы артиллеристов группировки войск “Север” пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живая сила ВСУ были уничтожены», — отметили в Минобороны.
На кадрах объективного контроля запечатлены попадания снарядов по позициям противника и взрывы.