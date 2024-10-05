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Группировка «Север» уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Артиллеристы группировки российских войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск “Север” были вскрыты пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живая сила одного из подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении министерства.

После определения и подтверждения точных координат местонахождения противника было принято решение о нанесении удара.

«С помощью БПЛА незамедлительно была наведена артиллерия. В ходе боевой работы артиллеристов группировки войск “Север” пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живая сила ВСУ были уничтожены», — отметили в Минобороны.

На кадрах объективного контроля запечатлены попадания снарядов по позициям противника и взрывы.