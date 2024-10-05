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Минобороны назвало суточные потери ВСУ на курском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 400 человек. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России (МО РФ).

Источник: AP 2023

Кроме того, сообщается, что украинская армия лишилась 16 единиц бронетехники, в том числе танка, на данном направлении. Также российские военные уничтожили пять артиллерийских орудий противника, два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и другую технику.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечалось, что населенный пункт был освобожден подразделениями Южной группировки войск. Также российские военные нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР.