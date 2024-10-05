Минобороны назвало суточные потери ВСУ на курском направлении

Кроме того, сообщается, что украинская армия лишилась 16 единиц бронетехники, в том числе танка, на данном направлении. Также российские военные уничтожили пять артиллерийских орудий противника, два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и другую технику.