ВСУ заранее готовили Угледар к сдаче

Тем временем член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что перешедший под контроль России Угледар будет восстановлен. При этом, по его мнению, сначала придется провести «очень мощное разминирование», после чего можно будет приступать к формированию местных властей.