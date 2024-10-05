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Кадыров передал 100 автомобилей для нужд СВО

ГРОЗНЫЙ, 5 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров передал для нужд СВО Общероссийскому общественному движению «Народный фронт “За Россию” 100 автомобилей, сообщает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Мы передаём первые 100 “Джихад-машин” для нужд СВО. При их разработке мы учитывали как технические требования, так и пожелания бойцов на передовой. В самый короткий срок мы смогли наладить серийное производство “Джихад-машин”… Эти автомобили мы передаём общественному движению “Народный фронт “За Россию”. Уверен, они проявят себя в зоне СВО с самой хорошей стороны, и наши бойцы по достоинству их оценят”, — сказал Кадыров, выступая на церемонии передачи.

Автомобили собраны в «Чеченавто» при поддержке Минпрома РФ и Баумана и прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, это серийное производство и до конца года в планах выпустить еще 386 единиц.

Кадыров Рамзан