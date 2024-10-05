Кадыров передал 100 автомобилей для нужд СВО

«Мы передаём первые 100 “Джихад-машин” для нужд СВО. При их разработке мы учитывали как технические требования, так и пожелания бойцов на передовой. В самый короткий срок мы смогли наладить серийное производство “Джихад-машин”… Эти автомобили мы передаём общественному движению “Народный фронт “За Россию”. Уверен, они проявят себя в зоне СВО с самой хорошей стороны, и наши бойцы по достоинству их оценят”, — сказал Кадыров, выступая на церемонии передачи.