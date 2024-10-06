Мэрия Перми передаст еще семь машин для нужд СВО

Как указано в проекте решения, передача транспортных средств будет безвозмездной. Передать предлагается автомобили УАЗ-220695−04 2011, 2013 и 2017 годов выпуска. Балансовая стоимость этого имущества определена в размере 1,06 млн руб.
Ранее администрация Перми передавала машины марки УАЗ в зону специальной военной операции. В мае пять таких автомобилей с грузом гуманитарной помощи были оправлены для нужд участников специальной военной операции. Машины доставили в расположение 137-й отдельной мотострелковой штурмовой бригады «Урал», где служат пермяки.