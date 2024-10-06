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Стало известно о гибели на СВО стрелка Ильи Пермякова из Пермского края

Прощание с военнослужащим пройдёт в Нытвенском округе 7 октября.

Источник: Reuters

Стрелок Илья Пермяков из Пермского края погиб в ходе проведения СВО, сообщает «Новый компаньон».

По данным администрации Нытвенского округа, военнослужащий служил в мотострелковом подразделении. Его жизнь оборвалась 9 августа во время исполнения воинского долга. Однако официально гибель бойца администрация подтвердила 5 октября.

«Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Вечная светлая память геройски погибшему земляку!» — говорится в сообщении на официальной странице властей в соцсети «Вконтакте».

Прощание с погибшим военнослужащим Ильёй Пермяковым состоится 7 октября. Его похоронят в посёлке Уральском. Церемония прощания начнётся в 10:00 во Дворце культуры и спорта. Гражданская панихида состоится в 11:00.