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Пушилин наградил военнослужащих за освобождение Угледара

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в субботу наградил за освобождение Угледара военнослужащих 36-й отдельной мотострелковой бригады, а также 430-го мотострелкового полка, 91-го стрелкового полка, 95-го стрелкового полка 29-й Гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа.

Источник: © РИА Новости

Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября.

«Сегодня за освобождение Угледара наградил военнослужащих 36-й отдельной мотострелковой бригады, а также 430-го мотострелкового полка, 91-го стрелкового полка, 95-го стрелкового полка 29-й Гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа. Все бойцы героические, совершили немало мужественных поступков, освобождая Русскую землю Донбасса. Поблагодарил их от имени жителей Донецкой Народной Республики», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.