Пушилин наградил военнослужащих за освобождение Угледара

«Сегодня за освобождение Угледара наградил военнослужащих 36-й отдельной мотострелковой бригады, а также 430-го мотострелкового полка, 91-го стрелкового полка, 95-го стрелкового полка 29-й Гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа. Все бойцы героические, совершили немало мужественных поступков, освобождая Русскую землю Донбасса. Поблагодарил их от имени жителей Донецкой Народной Республики», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.