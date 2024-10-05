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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над территорией Белгородской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Дежурные средства ПВО в 21.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.

«Пятого октября текущего года в 21.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу министерство сообщало об уничтожении пяти украинских дронов над регионом.