Подземная лаборатория Ленинградского полка готовит боеприпасы для БПЛА

«Основной деятельностью нашего лабораторного комплекса является разработка и производство боеприпасов для FPV и сбросов с более мелких дронов. Все это производится своими силами с использованием ресурсов министерства обороны и, конечно, наших друзей-волонтеров. Мы запускаем в активное производство самодельные вещи, которые работают не только в нашем подразделении, но еще и на других направлениях», — рассказал о работе лаборатории военнослужащий с позывным «Копатыч».
Подразделение БПЛА Ленинградского полка выполняет широкий спектр задач по огневому поражению, разведке местности, выявлению целей и ведению круглосуточной трансляции для вышестоящих штабных органов. Разработки подразделения используют военнослужащие на разных направлениях в зоне СВО, пояснил командир подразделения с позывным «Пол».
«Поскольку у нас здесь еще и активно представлена 3D-печать, мы можем позволить себе научную, изыскательную работу, так сказать. Здесь производится один из видов наших изделий — “ноги” для Мавика, которыми он может потенциально производить сбитие “птицы” противника в воздухе», — поделились информацией о новейших разработках военнослужащие.
В последнее время воздушная война выходит на новый уровень и случаются воздушные бои и дуэли, поэтому в арсенале подразделения БПЛА уже существуют дроны-истребители.