Подземная лаборатория Ленинградского полка готовит боеприпасы для БПЛА

«Основной деятельностью нашего лабораторного комплекса является разработка и производство боеприпасов для FPV и сбросов с более мелких дронов. Все это производится своими силами с использованием ресурсов министерства обороны и, конечно, наших друзей-волонтеров. Мы запускаем в активное производство самодельные вещи, которые работают не только в нашем подразделении, но еще и на других направлениях», — рассказал о работе лаборатории военнослужащий с позывным «Копатыч».