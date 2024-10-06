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Артиллеристы одним выстрелом уничтожили БМП и блиндаж ВСУ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Расчет самоходки «Акация» сумел одним выстрелом уничтожить боевую машину пехоты (БМП) и блиндаж ВСУ под Угледаром, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С3 “Акация” подразделений артиллерии группировки войск “Восток” уничтожают живую силу и технику, укрепления ВСУ, а также оказывают огневую поддержку действиям штурмовых подразделений на Южно-Донецком направлении специальной военной операции. В ходе выполнения огневой задачи одному из расчетов САУ “Акация” удалось одним метким выстрелом 152-мм осколочно-фугасного артиллерийского снаряда уничтожить блиндаж ВСУ и находившуюся рядом с ним БМП противника», — сказано в сообщении.

По словам бойцов, сейчас на угледарском участке фронта активность артиллерии врага значительно снизилась, а эффективность его контрбатарейной борьбы упала в разы.

«Все зависит от корректуры, которую нам дают. Если она точная, то практически всегда попадаем в цель. Цели разные: пехота, боевые машины, окопы, блиндажи. Ответка сейчас практически не летит. Фронт сдвинулся вперёд, и нам стало проще», — рассказал старший наводчик «Акации» с позывным «Коммерсант».

Дивизионная самоходная гаубица 2С3 «Акация» предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и миномётных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления противника. Нарезная гаубичная пушка способна поражать цели на дальности до 20 километров. В боекомплект входит 46 снарядов широкого спектра применения.