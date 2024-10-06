Артиллеристы одним выстрелом уничтожили БМП и блиндаж ВСУ

«Все зависит от корректуры, которую нам дают. Если она точная, то практически всегда попадаем в цель. Цели разные: пехота, боевые машины, окопы, блиндажи. Ответка сейчас практически не летит. Фронт сдвинулся вперёд, и нам стало проще», — рассказал старший наводчик «Акации» с позывным «Коммерсант».