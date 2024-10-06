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Боец назвал населенный пункт, взятие которого поможет освободить Курахово

ДОНЕЦК, 6 окт — РИА Новости. Одним из плацдармов для взятия укрепленного района ВСУ на кураховском направлении может послужить освобождение территории в районе населенного пункта Максимильяновка, рассказал РИА Новости замкомандира штурмового подразделения «Южной» группировки войск с позывным «Юрист».

Источник: © РИА Новости

«Мы отодвигаем фронт от Донецка. Сейчас кураховское направление. Следующий населенный пункт наш — плацдарм — город Максимильяновка, который является городом-спутником города Курахово. От успеха взятия именно данного плацдарма зависит в принципе и падение Курахово как главного укрепрайона на данном направлении», — считает «Юрист».

По словам военнослужащего, противник пытается «огрызаться», но все их усилия пресекаются ВС РФ. Отрезаются любые попытки противника осуществить снабжение своих позиций и ротацию.

«Мы отрезаем им пути снабжения, перекрываем им любые коридоры — это и подход живой силы, ротация на линии фронта, это и обеспечение продовольствием и боеприпасами — это все отрезается нами», — пояснил «Юрист».

По сообщениям Минобороны, 25 сентября было освобождено село Острое, граничащее с Максимильяновкой, что фактически говорит о взятии укрепрайона ВСУ на кураховском направлении в клещи.

Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Также 3 октября Минобороны сообщило об освобождении Угледара, который был последним крупным опорным пунктом ВСУ на южнодонецком направлении. Теперь ВС РФ смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.