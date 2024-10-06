Боец назвал населенный пункт, взятие которого поможет освободить Курахово

Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Также 3 октября Минобороны сообщило об освобождении Угледара, который был последним крупным опорным пунктом ВСУ на южнодонецком направлении. Теперь ВС РФ смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.