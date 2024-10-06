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Герой-педагог вернулся в красноярскую школу после службы на СВО

Учитель физкультуры из Красноярска, Дмитрий Гузнов, вернулся к преподаванию в гимназии № 8 после выполнения службы в специальной военной операции (СВО).

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта.

Боец с позывным «Гранит» ушел на фронт в 2023 году, вдохновленный примером своих учеников из одноименного военно-патриотического клуба, которые также отправились выполнять боевые задачи.

Дмитрий, служивший штурмовиком на Бахмутском направлении, не оставил своих ребят в трудный момент и принял решение защищать свою страну добровольно. После ранения он снова занялся любимым делом — обучением детей физической культуре. Время его отсутствия в школе было тревожным для коллег и учеников, которые активно поддерживали его письмами.

Дмитрий выразил благодарность своим коллегам и подчеркнул, что учительство для него — это не только работа, но и великая ответственность за будущее страны и молодое поколение.

«Что мы вложим в детей, такая и будет у нас страна», — заявил преподаватель.

Ранее учительница из Красноярского края победила во Всероссийском конкурсе «Воспитать человека».

образование