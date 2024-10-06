Герой-педагог вернулся в красноярскую школу после службы на СВО

Дмитрий, служивший штурмовиком на Бахмутском направлении, не оставил своих ребят в трудный момент и принял решение защищать свою страну добровольно. После ранения он снова занялся любимым делом — обучением детей физической культуре. Время его отсутствия в школе было тревожным для коллег и учеников, которые активно поддерживали его письмами.