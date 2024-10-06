Герой-педагог вернулся в красноярскую школу после службы на СВО

Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта.
Боец с позывным «Гранит» ушел на фронт в 2023 году, вдохновленный примером своих учеников из одноименного военно-патриотического клуба, которые также отправились выполнять боевые задачи.
Дмитрий, служивший штурмовиком на Бахмутском направлении, не оставил своих ребят в трудный момент и принял решение защищать свою страну добровольно. После ранения он снова занялся любимым делом — обучением детей физической культуре. Время его отсутствия в школе было тревожным для коллег и учеников, которые активно поддерживали его письмами.
Дмитрий выразил благодарность своим коллегам и подчеркнул, что учительство для него — это не только работа, но и великая ответственность за будущее страны и молодое поколение.
«Что мы вложим в детей, такая и будет у нас страна», — заявил преподаватель.
Ранее учительница из Красноярского края победила во Всероссийском конкурсе «Воспитать человека».