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Силы ПВО уничтожили БПЛА над Воронежской, Курской и Белгородской областями

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Воронежской, Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей», — сообщили там.

В российском военном ведомстве добавили, что еще один БПЛА был уничтожен утром в 06:35 мск над Брянской областью.

Как позже сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, по предварительной информации, пострадавших и последствий на земле после падения обломков БПЛА нет. «Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов не объявлялся», — написал Гусев.