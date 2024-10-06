Силы ПВО уничтожили БПЛА над Воронежской, Курской и Белгородской областями

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей», — сообщили там.
В российском военном ведомстве добавили, что еще один БПЛА был уничтожен утром в 06:35 мск над Брянской областью.
Как позже сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, по предварительной информации, пострадавших и последствий на земле после падения обломков БПЛА нет. «Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов не объявлялся», — написал Гусев.