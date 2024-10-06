Нашим парням нужнее: Владивосток передал очередной груз 155-й бригаде

«От имени предпринимателей, общественных организаций, всех неравнодушных передал отряду, который готовится к отправке в зону проведения специальной военной операции, автомобиль УАЗ, восемь мотоциклов, два дизель-генератора, три квадрокоптера и другое снаряжение и оборудование», — сообщил в своем телеграм-канале Константин Шестаков.