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Нашим парням нужнее: Владивосток передал очередной груз 155-й бригаде

Мотоциклы, автомобиль и технику передал мэр Владивостока отряду «Сальдо».

Источник: Скриншот

Крупный груз с новой техникой отправила администрация Владивостока приморскому отряду «Сальдо» в составе 155-й отдельной гвардейской морской пехоты ТОФ. К военнослужащим лично обратился глава города Константин Шестаков, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на муниципалитет.

Груз собирали предприниматели и неравнодушные жители. Бойцы получат новенький автомобиль УАЗ, восемь мотоциклов, два дизельных генератора, три дрона и квадрокоптеры, тепловые пушки, а также другое необходимое в рамках СВО снаряжение и оборудование.

«От имени предпринимателей, общественных организаций, всех неравнодушных передал отряду, который готовится к отправке в зону проведения специальной военной операции, автомобиль УАЗ, восемь мотоциклов, два дизель-генератора, три квадрокоптера и другое снаряжение и оборудование», — сообщил в своем телеграм-канале Константин Шестаков.

Ранее «КП» писала, что из Приморья нашим парням также отправляют маскировочные сети и тяжелую технику, конфискованную у браконьеров.