Над Воронежской областью сбили БПЛА, пострадавших нет

Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и последствий на земле нет, уточнил глава региона.
Вчера украинские дроны атаковали в регионе несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. Какие именно предприятия были атакованы и сколько их, глава региона не уточнял. В результате пострадал один человек — мужчина получил осколочное ранение в руку. На территории этого предприятия возникло возгорание. На месте происшествия работают оперативные службы. На другом предприятии, атакованном беспилотниками, пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 4 октября над Воронежской областью сбито шесть беспилотников. После падения одного из них загорелся пустой резервуаре нефтебазы. Предприятие не получило ущерба, пострадавших не было.