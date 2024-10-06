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Над Воронежской областью сбили БПЛА, пострадавших нет

Минувшей ночью дежурные силы ПВО в одном из районов Воронежской области уничтожили украинский беспилотник.

Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и последствий на земле нет, уточнил глава региона.

Вчера украинские дроны атаковали в регионе несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. Какие именно предприятия были атакованы и сколько их, глава региона не уточнял. В результате пострадал один человек — мужчина получил осколочное ранение в руку. На территории этого предприятия возникло возгорание. На месте происшествия работают оперативные службы. На другом предприятии, атакованном беспилотниками, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 4 октября над Воронежской областью сбито шесть беспилотников. После падения одного из них загорелся пустой резервуаре нефтебазы. Предприятие не получило ущерба, пострадавших не было.