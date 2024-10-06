Над Воронежской областью сбили БПЛА, пострадавших нет

Вчера украинские дроны атаковали в регионе несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. Какие именно предприятия были атакованы и сколько их, глава региона не уточнял. В результате пострадал один человек — мужчина получил осколочное ранение в руку. На территории этого предприятия возникло возгорание. На месте происшествия работают оперативные службы. На другом предприятии, атакованном беспилотниками, пострадавших и разрушений нет.