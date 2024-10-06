При атаке дрона ВСУ в Шебекино пострадала женщина

«В городе Шебекино FPV-дрон атаковал производственное здание. Ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригада СМП (скорой медицинской помощи. — РБК) доставляет в городскую больницу», — написал он в своем телеграм-канале.
В результате атаки была также повреждена кровля здания.
Кроме этого, вооруженные силы Украины атаковали дронами село Муром — значительно пострадал один жилой дом, а другой полностью сгорел.
Приграничные регионы, в том числе Белгоросдкая область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.
Так, накануне вечером над регионом силы ПВО сбили украинский беспилотник. О пострадавших и разрушениях местные власти тогда не сообщили.