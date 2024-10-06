Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й и 4-й танковых, 14-й, 30-й, 44-й, 53-й, 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Шийковка, Берестовое Харьковской области, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп 28-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.
«Противник потерял до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, два 105 мм орудия М119 производства США», — добавили в МО РФ.
Также уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Пластун» и «Квертус», четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и пять полевых складов боеприпасов.