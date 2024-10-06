ВС России ударили по аэродрому Староконстантинов и базе топлива под Одессой

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах», — говорится в сообщении ведомства.
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в МО РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 939 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 532 танка и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 680 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 973 единицы специальной военной автомобильной техники.