От Ленобласти — фронту. Дрозденко обсудил меры поддержки участникам СВО

Регион-первопроходец.
По словам Александра Юрьевича, в регионе существует 70 мер соцподдержки для бойцов и членов их семей: и это не только денежные выплаты и компенсации, но и нематериальная помощь. Всё это для того, чтобы бойцы уверенно себя чувствовали — и выполняя поставленную боевую задачу, и вернувшись домой.
«Удалось выстроить работу по принципу “одного окна”, когда все положенные меры персонального сопровождения и поддержки получают в одном месте, — поделился губернатор. — Было непросто подобрать координаторов и выстроить работу между профильными комитетами, районными администрациями и фондом “Защитникам Отечества”, но, на мой взгляд, сегодня у нас получилось это. Да, проблемы остаются, и я регулярно провожу встречи как с участниками и ветеранами СВО, так и с членами их семей, но вопросов всё меньше».
Кроме того, в этом году во Всеволожске на базе Мультицентра открыли уникальный кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО. Здесь бойцы не только восстанавливаются после ранений, но в будущем смогут получить новую специальность. Также на базе центра планируется проводить культурные и спортивные мероприятия.
«Мы уже приняли в этом году центр активной физической культуры, сейчас начнём строительство современного производства по протезированию, — рассказал о планах Александр Дрозденко. — В год мы сможем помочь 800 нуждающимся в протезировании, но планируем и увеличить объёмы. Никому не отказываем, но в первую очередь ориентируемся на жителей Ленинградской области. И да: пока это пилотный проект, но надеемся, что он будет тиражироваться в других регионах РФ».
Также Александр Юрьевич напомнил, что не останавливается поток помощи жителям Новороссии и других регионов. Многие из пострадавших перебрались в Ленобласть, где нашли работу, создали семьи и даже обзавелись жильём.
«На постоянной основе поддерживаем и детей Донбасса, Курской и Белгородской областей и планируем на базе одного из наших детских лагерей строить учебный центр, чтобы круглогодично принимать там детей», — сказал глава региона.
Собственные разработки.
Ленинградская область с самого начала СВО активно включилась в поддержку воинских подразделений. Регион поставлял бытовые и гражданские предметы, начиная от окопных свечей и обмундирования с медикаментами, заканчивая собственными разработками.
«Бытовую помощь мы направили через волонтёрские организации, а специализированную через фонд “Ленинградский рубеж”, который напрямую работает с воинскими частями и знает, что именно требуется, — объяснил губернатор. — От нас шли и машины повышенной проходимости, и санитарные автобусы. Мы передали и собственные разработки! Например, наши умельцы создали современную систему носилок, построили первый подземный госпиталь, идею которого будем тиражировать. Также реализовали систему очистки воды, чтобы у бойцов всегда был источник питья».
Руководитель фонда «Ленинградский рубеж» Виталий Будников отметил, что до сих пор местные умельцы предлагают идеи, которые могут помочь бойцам на фронте. Предложения не просто выслушивают, а дают инженерам возможность опробовать их:
«На военном полигоне в Сертолово испытываем разработку совместно с военными. Если всё успешно, то на втором этапе проводим испытания в зоне СВО в Белгородской области. Когда продукт готов, то умельцы приходят к нам за денежными грантами, чтобы масштабировать идею».
Кроме того, в Ленинградской области строят центр подготовки контрактников-добровольцев, который сможет принять до 800 человек. Там будут обучать операторов БПЛА.
Помочь с работой.
Процесс социализации участников СВО тоже находится на контроле властей региона. Как только боец уволился из Вооружённых сил, ему обязательно помогут в трудоустройстве и переобучении. Причём образование как для бойца, так и для членов его семьи бесплатное. Возможностью получить новую профессию уже пользуются. В частности, жёны бойцов чаще всего выбирают профессии в индустрии красоты: идут получать специальности парикмахеров, мастеров маникюра. Что касается самих бойцов, то им предлагают проходить подготовку по цифровым специальностям, наиболее востребованным в регионе.
«Причём мы договорились с крупным бизнесом о том, что они будут помогать трудоустраивать участников СВО, и даже об уровне заработной платы, — поделился губернатор. — Сейчас нужны операторы мирных БПЛА. Беспилотники закупают спасатели, используя их в воздухе и под водой. Их используют лесники для охраны леса, картографы, экологи…. Есть и более сложные цифровые специальности, которые требуют серьёзного обучения, но мы договорились сделать его ступенчатым. Например, на первом этапе человек получает специальность оператора ЭВМ и идёт работать. Затем получает специальность в области компьютерной графики, после — разработчика сайтов и так далее. Такой подход избавляет от бесконечной учёбы, у человека есть возможность одновременно работать и осваивать профессию».
Изменить положение.
Во время встречи с губернатором удалось поднять немаловажную тему — а именно непростой процесс увольнения из Вооружённых сил. Даже в случае увольнения при инвалидности, когда боец потерял конечность и не может больше служить, ему приходится лично ездить в свою часть, чтобы передать документы. И неважно, что часть находится на другом конце России.
«Действительно, нельзя уволить на расстоянии, и эта процедура сложна для тех, кто потерял конечности, — согласился военный комиссар Ленобласти Игорь Янин. — Но сегодня иное решение должно быть принято Минобороны, и разработка идёт».
В свою очередь губернатор попросил Янина помочь обратиться в Минобороны, чтобы данное положение было изменено.
«Мы же научились работать в МФЦ в режиме “одного окна”, — отметил Дрозденко. — Если военно-медицинская врачебная комиссия принимает решение, что боец не может дальше служить, а боец не может явиться в военкомат по месту жительства, то мы готовы, чтобы к нему домой приезжали. И в электронном виде принимать документы».
Кроме того, в рамках пресс-клуба обсудили и острый вопрос — протезирование. Сегодня медико-техническая комиссия (МТК) по протезированию проводится на платной основе. Что если внести её в ОМС?
«Решение о том, какой именно установят протез, принимается на уровне лечащих врачей и той компании, которая выиграла конкурс и имеет контракт с Минобороны, — объяснил Александр Дрозденко. — Но бывает, что родственники либо сами бойцы хотят изменить рекомендации и получить не механический, а биомеханический или протез с искусственным интеллектом. Однако на федеральном уровне правовой статус МТК не определён, как и источник финансирования. Но мы можем финансировать МТК за счёт бюджета. Подумаем, как включить эти расходы в Социальный кодекс Ленобласти».