От Ленобласти — фронту. Дрозденко обсудил меры поддержки участникам СВО

«Причём мы договорились с крупным бизнесом о том, что они будут помогать трудоустраивать участников СВО, и даже об уровне заработной платы, — поделился губернатор. — Сейчас нужны операторы мирных БПЛА. Беспилотники закупают спасатели, используя их в воздухе и под водой. Их используют лесники для охраны леса, картографы, экологи…. Есть и более сложные цифровые специальности, которые требуют серьёзного обучения, но мы договорились сделать его ступенчатым. Например, на первом этапе человек получает специальность оператора ЭВМ и идёт работать. Затем получает специальность в области компьютерной графики, после — разработчика сайтов и так далее. Такой подход избавляет от бесконечной учёбы, у человека есть возможность одновременно работать и осваивать профессию».