Минобороны сообщило об уничтожении переправы ВСУ через реку Оскол

Ранее в тот же день, 6 октября, Минобороны отчиталось о нанесении удара по украинской базе горючего в районе Одессы. Российские военные также атаковали инфраструктуру аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, говорилось в ежедневной сводке ведомства.