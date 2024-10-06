Минобороны сообщило об уничтожении переправы ВСУ через реку Оскол

Переправа располагалась в районе села Гороховатка. «В момент нанесения удара транспорт противника перевозил личный состав на ротацию», — уточнили в военном ведомстве.
Река Оскол протекает по территории Украины и России (в Курской и Белгородской областях).
Ранее в тот же день, 6 октября, Минобороны отчиталось о нанесении удара по украинской базе горючего в районе Одессы. Российские военные также атаковали инфраструктуру аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, говорилось в ежедневной сводке ведомства.