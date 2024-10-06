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«Погиб, защищая мирных жителей Курской области»: в Алуште простились с бойцом штурмовой роты

В Алуште простились с погибшим в Курской области рядовым.

Источник: пресс-служба администрации Алушты

В Алуште простились с рядовым Юрием Романовым, погибшим в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Галина Огнева.

Романов был оператором отделения огневой поддержки штурмового взвода штурмовой роты.

«Юрий Дмитриевич был грамотным, ответственным, порядочным и добросовестным человеком, настоящим патриотом своей страны».

отметила Огнева

Руководитель администрации отметила, что крымчанин подписал контракт с Минобороны России в мае 2024 года. Военнослужащий погиб 22 сентября.

«Он сражался, как истинный патриот, мужественно приняв смертельный бой. Юрий Дмитриевич отдал свою жизнь, защищая интересы нашей Родины, мирных жителей Курской области», — отметила градоначальница.

Глава Алушты выразила соболезнования родным и близким бойца.

«Скорблю вместе с вами. Светлая память о настоящем патриоте, герое — Романове Юрии Дмитриевиче навсегда сохранится в наших сердцах», — написала Огнева.