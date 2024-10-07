Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра

При выполнении боевой задачи расчеты РСЗО «Ураган» используют в зависимости от цели различные типы боеприпасов калибра 220 миллиметров, поражая легко бронированную технику, личный состав и опорные пункты противника как на переднем крае, так и в тылу на расстоянии до 40 километров.