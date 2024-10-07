Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра

«Получив координаты цели расчет РЗСО “Ураган” артиллерийской бригады большой мощности группировки войск “Южная” в кратчайшие сроки выдвинулся в район боевого применения. На огневой позиции военнослужащие расчета произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель. Залповым огнем опорный пункт ВСУ был поражен», — сообщили в МО.
В министерстве добавили, что разведка цели и корректировка огня велась с использованием беспилотника.
При выполнении боевой задачи расчеты РСЗО «Ураган» используют в зависимости от цели различные типы боеприпасов калибра 220 миллиметров, поражая легко бронированную технику, личный состав и опорные пункты противника как на переднем крае, так и в тылу на расстоянии до 40 километров.