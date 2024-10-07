В ДНР за неделю сбили более ста украинских дронов

В ведомстве добавили, что взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.