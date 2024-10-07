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В ДНР за неделю сбили более ста украинских дронов

ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» за минувшую неделю сорвала более ста террористических атак украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой в ДНР, сообщает в понедельник штаб обороны республики.

Источник: © РИА Новости

«За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы “Купол Донбасса” над Донецком и Макеевкой сорваны 103 террористические атаки украинских беспилотников», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

В частности в Куйбышевском районе Донецка подавлен украинский разведывательный беспилотник типа «летающее крыло», который осуществлял разведку местности. Кроме того, в Центрально-городском районе Макеевки системой радиоэлектронной борьбы перехвачен тактический барражирующий боеприпас американского производства, оборудованный кумулятивной боеголовкой, уточнили в штабе.

В ведомстве добавили, что взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.