В Самарской области для участников СВО ввели бесплатный проезд

Получить карту «Za Победу!» могут супруги участников СВО или вдовы, которые не вступили в повторный брак, дети действующих и погибших бойцов в возрасте от семи до 18 лет (если ребенок после 18 лет очно учится, то карту он может получить до 23 лет). Социальная карта в регионе появилась по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.