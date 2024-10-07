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В Самарской области для участников СВО ввели бесплатный проезд

С 1 октября участники СВО из Самарской области могут бесплатно ездить на общественном транспорте.

Источник: Комсомольская правда

Для участников СВО из Самарской области ввели бесплатный проезд по социальной карте «Za Победу!». С 1 октября бойцы и члены их семей могут бесплатно пользоваться на городских и пригородных автобусах (кроме маршрутных такси", в троллейбусах, трамваях и метро, а также в электричках на территории региона. Количество поездок при этом не ограничено.

— Выдача социальной карты осуществляется на основании заявления, поданного лично в управление социальной защиты населения по месту жительства, — рассказали в правительстве региона.

Получить карту «Za Победу!» могут супруги участников СВО или вдовы, которые не вступили в повторный брак, дети действующих и погибших бойцов в возрасте от семи до 18 лет (если ребенок после 18 лет очно учится, то карту он может получить до 23 лет). Социальная карта в регионе появилась по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.