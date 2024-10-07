«Водружая их, ребята рисковали жизнью»: татарстанские бойцы закрепили флаги над Угледаром

В 2014 году, когда ДНР объявила о своей независимости, ВСУ создали в городе оборонительный рубеж — здесь были и окопы, и сеть подземных тоннелей. Именно поэтому Российской армии было так важно занять позиции здесь. Кроме этого Угледар является важным логистическим центром, через который идет связь с другими важными городами ДНР. Бои за Угледар начались в марте 2022 года и шли два с половиной года. ВСУ обстреливали российские войска, которые пытались войти в город с высотных зданий, не позволяя подойти близко. Чтобы укрепить свои позиции, России нужно было зачистить близлежащие населенные пункты — Никольское и Павловку, что и удалось сделать.