В Воронежской области ночью 7 октября опасность атаки БПЛА длилась более трех часов

В утренней сводке Министерства обороны России сообщили, что в небе над Воронежской областью ночью 7 октября уничтожили один БПЛА. Самой неспокойной в этом плане было в Крыму. Там ночью сбили 12 БПЛА. Еще шесть уничтожили над Курской областью и по одному — над Белгородской и Брянской.