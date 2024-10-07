В Воронежской области ночью 7 октября опасность атаки БПЛА длилась более трех часов

В понедельник, 7 октября, в 00.27 в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. В 3.38 на том же информресурсе объявили отбой опасности.
Уже утром в телеграм-канале губернатора разместили информацию, что дежурные силы ПВО сбили в одном из районов Воронежской области украинский беспилотник. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений тоже не было.
В утренней сводке Министерства обороны России сообщили, что в небе над Воронежской областью ночью 7 октября уничтожили один БПЛА. Самой неспокойной в этом плане было в Крыму. Там ночью сбили 12 БПЛА. Еще шесть уничтожили над Курской областью и по одному — над Белгородской и Брянской.