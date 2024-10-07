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В Новороссийске осудили бойца СВО за ДТП и оставление части

Мужчину, самовольно покинувшего СВО, осудили на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске осудили бойца СВО, который самовольно покинул зону проведения спецоперации и на грузовике насмерть сбил человека. Об этом сообщает «Коммерсантъ Сочи» со ссылкой на сайт гарнизонного суда.

В приговоре говорится, что в сентябре 2023 года мужчина проезжал станицу Тамань на грузовике MAN, не уступил дорогу скутеру и столкнулся с ним. Водитель двухколесного транспорта скончался от получения множественных травм.

В ходе расследования выяснилось, что виновник ДТП был мобилизован в сентябре 2022 года из Томской области. В конце декабря мужчина самовольно покинул зону СВО и отправился на Кубань, где стал нелегально работать.

В суде он признал свою вину в нарушении ПДД, которое привело к гибели человека, и частично — в дезертирстве. Он также отметил, что не планировал полностью уклоняться от военной службы, а собирался вернуться в воинскую часть после того, как заработает нужную сумму для проведения операции свой дочки.

Суд признал мужчину виновным в дезертирстве, совершенном в условиях вооруженного конфликта и нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Его приговорили к пять годам и девяти месяцам колонии строго режима. Кроме того, с подсудимого взыскали 1,8 миллиона рублей на компенсацию морального вреда в пользу супруги погибшего.