В Новороссийске осудили бойца СВО за ДТП и оставление части

В суде он признал свою вину в нарушении ПДД, которое привело к гибели человека, и частично — в дезертирстве. Он также отметил, что не планировал полностью уклоняться от военной службы, а собирался вернуться в воинскую часть после того, как заработает нужную сумму для проведения операции свой дочки.