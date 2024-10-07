В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО добровольцем Дмитрием Дудиным

У бойца остались жена Анастасия и годовалый сын — по словам супруги, в последний раз муж выходил на связь 7 августа. «В памяти до сих звучат слова из того разговора: “Настюша, девочка моя любимая, я перед вами виноват, я жалею…”. У нас были теплые отношения, большие планы и мечты о светлом будущем, о счастливой семье. Он очень хотел вернуться и вырастить нашего сына хорошим человеком, сильным мужчиной и стать ему достойным примером. Ребенок совсем еще маленький. Но когда он подрастет, то обязательно узнает, что его папа настоящий герой», — рассказала супруга.