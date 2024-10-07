Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с химоружием

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«В настоящее время Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО», — сказал он.
По словам Кириллова, план Киева состоит в следующем:
- материалы сфабрикованных «доказательств» применения Россией отравляющих веществ будут представлены на 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая начнется 8 октября;
- Киев передаст эти «доказательства» представителям ОЗХО для составления якобы «независимого» отчета;
- в случае успеха провокации будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве участника КЗХО;
- Киев намерен добиваться лишения представителей России должностей в Техсекретариате ОЗХО;
- материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ будут направлены Совбез ООН, как это сделали в отношении Сирии.
Генерал отметил также, что к готовящейся провокации причастны США — об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО Николь Шампейн. В июле она открыто говорила, что США намерены поднять вопрос о привлечении России к ответственности во время ноябрьской конференции ОЗХО. Кроме того, еще одно свидетельство — поставки на Украину средств индивидуальной защиты в чрезмерных объемах.
Таким образом, на базе ОЗХО сформирована еще одна площадка, которая контролируется США и используется для сведения счетов с неугодными странами, добавил Кириллов.