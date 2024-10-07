Генерал отметил также, что к готовящейся провокации причастны США — об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО Николь Шампейн. В июле она открыто говорила, что США намерены поднять вопрос о привлечении России к ответственности во время ноябрьской конференции ОЗХО. Кроме того, еще одно свидетельство — поставки на Украину средств индивидуальной защиты в чрезмерных объемах.