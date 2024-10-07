Нижегородские добровольцы перед отправкой на СВО получили письма со словами поддержки от школьников

«После срочной службы в армии я твердо решил помочь товарищам на передовой СВО. Очень приятно чувствовать всеобщую поддержку, тем более от юного поколения. Перед отправкой на учебный полигон мы получили теплые и воодушевляющие письма от детей. Мне вручили письмо от Виктории, она написала, что гордится такими смелыми парнями, и пожелала крепкого здоровья. Спасибо ей, пусть знает, что её письмо я буду всегда носить с собой!» — рассказал доброволец из Дзержинска.
Все новобранцы отметили, что идут на службу с уверенностью в завтрашнем дне и спокойствием за будущее своих близких. Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, по Указу Президента РФ Владимира Путина увеличены выплаты от Минобороны РФ до 400 тыс. рублей. В итоге для тех, кто заключает контракт с Минобороны в военкоматах Нижнего Новгорода, единовременная материальная поддержка составит 1 млн 205 тыс. рублей: 400 тыс. от Минобороны РФ, 500 тыс. — от региона и 305 тыс. — от города.
В Нижегородской области также работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.
Внести свой вклад в приближение Победы и встать в строй решает всё больше жителей Нижегородской области. В этот раз в пункте отправки — целая группа добровольцев из Дзержинска. Сварщик из города химиков оставил хорошо оплачиваемую работу, чтобы применить в зоне боевых действий опыт, ранее полученный во время срочной службы в армии.
«Я знаю, что буду полезен в армии. Смогу помочь сослуживцам защитить Родину. Для этого мы все добровольно идем на спецоперацию. И нас поддерживают не только дома. Весточку от школьника, этот треугольник, я буду хранить, как личный оберег — у сердца», — поделился мужчина.
Торжественные проводы контрактников на военную службу состоялись с участием нижегородского барда и общественного деятеля Олега Новосельцева. Он исполнил для будущих участников СВО легендарные песни «Нам нужна одна победа», «Давай закурим, товарищ, по одной» и другие. Патриотический концерт для добровольцев организовали Штаб Захара Прилепина, Центр «Пешков» и Центр набора добровольцев.
«В моей семье папа — военнослужащий, дед воевал. Считаю, дома нечего отсиживаться. Поеду сражаться за Родину и бороться с несправедливостью. Эмоции перед отправкой очень сильные. Военные песни бодрят, а детские письма, словами не передать, как трогают. Победа будет за нами!» — сказал доброволец из Нижнего Новгорода.
Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.
Подробную информацию о службе по контракту, зачислении в новые военные формирования, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8−800−10−17−017 или на сайте: служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.