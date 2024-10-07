Нижегородские добровольцы перед отправкой на СВО получили письма со словами поддержки от школьников

«После срочной службы в армии я твердо решил помочь товарищам на передовой СВО. Очень приятно чувствовать всеобщую поддержку, тем более от юного поколения. Перед отправкой на учебный полигон мы получили теплые и воодушевляющие письма от детей. Мне вручили письмо от Виктории, она написала, что гордится такими смелыми парнями, и пожелала крепкого здоровья. Спасибо ей, пусть знает, что её письмо я буду всегда носить с собой!» — рассказал доброволец из Дзержинска.