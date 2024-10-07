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ВС России освободили Гродовку в ДНР

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские войска освободили Гродовку в ДНР, сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке ведомства.

Также подразделения группировки «Центр» отбили десять контратак и ударили по войскам и технике 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й, 120-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах Александро-Калиново, Дзержинска, Сухой Балки, Димитрова, Лысовки, Селидово, Цукурино, Красного Донецкой Народной Республики и Райполя Днепропетровской области.

Противник потерял в зоне ответственности группировки «Центр» более 420 военнослужащих, танк Leopard, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три гаубицы «Мста-Б» и два американских орудия М119.