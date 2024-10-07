ВС России освободили Гродовку в ДНР

Также подразделения группировки «Центр» отбили десять контратак и ударили по войскам и технике 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й, 120-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах Александро-Калиново, Дзержинска, Сухой Балки, Димитрова, Лысовки, Селидово, Цукурино, Красного Донецкой Народной Республики и Райполя Днепропетровской области.