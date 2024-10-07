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Максим Самсонов из Лысковского района погиб в ходе СВО

Максим Самсонов из села Чернуха Лысковского района погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО. Об этом сообщается в социальных сетях районной администрации.

Источник: ВКонтакте/ Администрация Лысковского округа

Максим Самсонов родился в 1994 году. Боец погиб в ходе спецоперации 27 сентября. Прощание с военнослужащим проходит 7 октября в Чернухе, отпевание погибшего состоялось в сельском храме в 11 часов утра. В 13:00 пройдет погребение павшего воина на сельском кладбище.

«Администрация Лысковского муниципального округа выражает свои соболезнования родным и близким военнослужащего», — говорится в сообщении муниципалитета.

Ранее мы писали, что в Балахнинском районе простились с Сергеем Грошевым, который погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО.