Максим Самсонов из Лысковского района погиб в ходе СВО

Максим Самсонов родился в 1994 году. Боец погиб в ходе спецоперации 27 сентября. Прощание с военнослужащим проходит 7 октября в Чернухе, отпевание погибшего состоялось в сельском храме в 11 часов утра. В 13:00 пройдет погребение павшего воина на сельском кладбище.