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Таможенники из Ростовской области передали в зону СВО конфискованный автомобиль

Сотрудники таможни из Ростовской области передали военным автомобиль Ford Fiesta.

Источник: Комсомольская правда

Из Ростовской области в зону СВО отправили конфискованный автомобиль Ford Fiesta. Информацию об этом публикует пресс-служба Ростовской таможни.

Машину с литовскими номерами изъяли по решению суда. Владелец не вывез транспорт с территории ЕАЭС в установленный срок.

— Сотрудники службы по Таганрогу передали Ford Fiesta воинскому подразделению для помощи в выполнении боевых задач. Это пятый подобный факт с начала 2024 года, — отметили в Ростовской таможне.

Транспорт, который не регистрировали на территории действия Евразийского экономического союза, можно ввозить на год. По истечении этого периода такое имущество декларируется.

При несоблюдении сроков временного ввоза возникает обязанность по уплате таможенных платежей. Также за нарушение могут привлечь к ответственности в соответствии с законодательством.