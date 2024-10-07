Бывший депутат Омского Горсовета Петренко получил 7 лет за фейки об СВО

Несмотря на то, что Петренко сразу же был лишен депутатского мандата, он успел покинуть Омск, скрывался сначала в Казахстане, а затем уехал в Европу. В 2024 году в июле Куйбышевский суд заочно приговорил Дмитрия Петренко в 7 годам колонии. Всего доказано 7 эпизодов, связанных с распространением ложной информации, касающейся действий российских военных на Украине. Также его лишили права заниматься администрацией сайтов на 4 года. Сейчас Петренко объявлен в международный розыск.