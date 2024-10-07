Бывший депутат Омского Горсовета Петренко получил 7 лет за фейки об СВО

Сегодня омский областной суд оставил без изменения приговор экс-депутату Горсовета Дмитрию Петренко, который обвиняется в распространении ложной информации о действиях ВС РФ. Напомним, что экс-депутат с февраля по март 2022 года опубликовал в своем телеграм-канале несколько постов о проведении СВО, в которых открыто осуждал действия российских военных. Публикации быстро привлекли внимание правоохранителей. В июне 2022 года в отношении Дмитрия Петренко было заведено уголовное дело.
Несмотря на то, что Петренко сразу же был лишен депутатского мандата, он успел покинуть Омск, скрывался сначала в Казахстане, а затем уехал в Европу. В 2024 году в июле Куйбышевский суд заочно приговорил Дмитрия Петренко в 7 годам колонии. Всего доказано 7 эпизодов, связанных с распространением ложной информации, касающейся действий российских военных на Украине. Также его лишили права заниматься администрацией сайтов на 4 года. Сейчас Петренко объявлен в международный розыск.
И сегодня областной суд поставил точку в деле, подтвердив решение суда районной инстанции. Как только господин Петренко будет экстрадирован в Россию, либо он будет замечен на территории нашей страны, его сразу же отправят за решетку. Пока же Петренко объявлен в международный розыск.