Мобилизованный из Пикалево погиб на СВО

Алексей Панфилов родился в Одессе, спустя год семья переехала в Пикалево. Он окончил Волховский колледж транспорта и строительства по специальности техник-механик, работал в разных организациях, увлекался спортом. В октябре 2022 года был мобилизован. В зоне СВО служил водителем парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона в звании гвардии ефрейтор.