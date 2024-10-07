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Мобилизованный из Пикалево погиб на СВО

В ходе СВО погиб житель Бокситогорского района Ленобласти Алексей Панфилов.

Боец погиб 26 сентября. Ему было 45 лет.

Прощание с погибшим состоится 8 октября в 10:00 в Крестовоздвиженском храме в Пикалево. Бойца похоронят на местном гражданском кладбище.

Алексей Панфилов родился в Одессе, спустя год семья переехала в Пикалево. Он окончил Волховский колледж транспорта и строительства по специальности техник-механик, работал в разных организациях, увлекался спортом. В октябре 2022 года был мобилизован. В зоне СВО служил водителем парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона в звании гвардии ефрейтор.