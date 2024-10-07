Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградская область направила в зону СВО защиту от БПЛА и средства наблюдения

Дополнительная заявка поступила от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщает администрация Волгоградской области, по дополнительной заявке от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона регион собрал и направил землякам в зону СВО очередную партию снаряжения, куда вошли системы обнаружения и подавления беспилотников, обогреватели, дизельные генераторы и оптические приборы наблюдения.

Кроме того, бойцам отправлено оборудование медицинского и инженерного назначения, автомобильные запчасти и др. Все это было закуплено на средства регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.

Помимо этого, продолжается гуманитарная акция «Тепло из дома». Жители региона, предприятия и организации принимают участие в сборе посылок для земляков.

Напомним, Волгоградская область одной из первых в России приступила к созданию единой целостной системы поддержки участников боевых действий. По задаче, поставленной главой региона Андреем Бочаровым, в субъекте работают механизмы поддержки по 35 направлениям. В ходе церемонии вступления в должность губернатор в очередной раз подтвердил, что абсолютным приоритетом в работе региональных и муниципальных органов власти остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, ветеранов и участников боевых действий.