Волгоградская область направила в зону СВО защиту от БПЛА и средства наблюдения

Напомним, Волгоградская область одной из первых в России приступила к созданию единой целостной системы поддержки участников боевых действий. По задаче, поставленной главой региона Андреем Бочаровым, в субъекте работают механизмы поддержки по 35 направлениям. В ходе церемонии вступления в должность губернатор в очередной раз подтвердил, что абсолютным приоритетом в работе региональных и муниципальных органов власти остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, ветеранов и участников боевых действий.