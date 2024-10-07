Волгоградская область направила в зону СВО защиту от БПЛА и средства наблюдения

Как сообщает администрация Волгоградской области, по дополнительной заявке от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона регион собрал и направил землякам в зону СВО очередную партию снаряжения, куда вошли системы обнаружения и подавления беспилотников, обогреватели, дизельные генераторы и оптические приборы наблюдения.
Кроме того, бойцам отправлено оборудование медицинского и инженерного назначения, автомобильные запчасти и др. Все это было закуплено на средства регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
Помимо этого, продолжается гуманитарная акция «Тепло из дома». Жители региона, предприятия и организации принимают участие в сборе посылок для земляков.
Напомним, Волгоградская область одной из первых в России приступила к созданию единой целостной системы поддержки участников боевых действий. По задаче, поставленной главой региона Андреем Бочаровым, в субъекте работают механизмы поддержки по 35 направлениям. В ходе церемонии вступления в должность губернатор в очередной раз подтвердил, что абсолютным приоритетом в работе региональных и муниципальных органов власти остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, ветеранов и участников боевых действий.