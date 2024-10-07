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Минобороны показало видео удара «Искандером» по ВСУ на заводе в Павлограде

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минобороны показало видео удара по пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Павлограде в Днепропетровской области.

Удар, как сообщили в российском оборонном ведомстве, был нанесен оперативно-тактическим комплексом «Искандер».

По данным ведомства, в ангаре на территории промышленного предприятия находились войска 72-й бригады ВСУ.