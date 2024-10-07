Очередной гуманитарный конвой отправился из Нижнего Новгорода в зону СВО

Очередной гуманитарный конвой к бойцам в зону СВО и жителям ДНР и ЛНР отправился сегодня, 7 октября. О том, как формировался груз корреспонденту радио «Комсомольская правда — Нижний Новгород» рассказали один из организаторов гумконвоя, эксперт ОНФ Александр Тумашов и директор лицея № 180 Нижнего Новгорода, депутат городской думы от партии «Единая Россия» Оксана Смолина.
«Мы везем нашим бойцам дизельные генераторы, одежду, продукты питания, специальные устройства (квадрокоптеры, прицелы ночного видения, антидроновые ружья), — поделились активисты. — Спасибо огромное региональному исполкому “Единой России” за помощь в сборе груза, предпринимателям, жителям Ленинского района Нижнего Новгорода и Дальнеконстантиновского округа, в том числе совету ветеранов этого округа. Сегодня день рождения нашего президента Владимира Путина, и этим единением, мы, наверно, лучший подарок ему делаем, показывая, что мы вместе с ним, с нашими бойцами, новыми территориями. Всем большая благодарность за поддержку. Победа будет за нами».
Бойцам в зоне СВО нижегородцы также передадут письма и рисунки от школьников. Кроме того, гуманитарный конвой везет в один из детских домов ДНР подарки от Нижегородского областного информационного центра.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородские добровольцы перед отправкой на СВО получили письма со словами поддержки от школьников.