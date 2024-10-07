Очередной гуманитарный конвой отправился из Нижнего Новгорода в зону СВО

«Мы везем нашим бойцам дизельные генераторы, одежду, продукты питания, специальные устройства (квадрокоптеры, прицелы ночного видения, антидроновые ружья), — поделились активисты. — Спасибо огромное региональному исполкому “Единой России” за помощь в сборе груза, предпринимателям, жителям Ленинского района Нижнего Новгорода и Дальнеконстантиновского округа, в том числе совету ветеранов этого округа. Сегодня день рождения нашего президента Владимира Путина, и этим единением, мы, наверно, лучший подарок ему делаем, показывая, что мы вместе с ним, с нашими бойцами, новыми территориями. Всем большая благодарность за поддержку. Победа будет за нами».