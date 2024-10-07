Семьям четверых камышан, погибших на СВО, передали награды

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Камышинского района, передача наград прошла в Центре патриотического воспитания им. Героя Советского Союза А. П. Маресьева. Ордена Мужества передали родным военный комиссар Камышина и Камышинского района Александр Люков и замглавы Камышина Юрий Бачурин.