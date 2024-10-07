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Семьям четверых камышан, погибших на СВО, передали награды

В городе Камышине Волгоградской области сегодня, 7 октября, в торжественной обстановке передали ордена Мужества родным четверых военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции по защите Донбасса.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Камышинского района, передача наград прошла в Центре патриотического воспитания им. Героя Советского Союза А. П. Маресьева. Ордена Мужества передали родным военный комиссар Камышина и Камышинского района Александр Люков и замглавы Камышина Юрий Бачурин.

Указом президента России Владимира Путина посмертно орденами Мужества за проявленный героизм на СВО награждены:


рядовой Сергей Дворников,

рядовой Денис Лесунков,

младший сержант Михаил Фролков,

Вячеслав Мартыненко.