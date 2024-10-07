В Тихорецком районе приняли 1073 заявления на выплаты после атаки БПЛА

По заявкам жителей обследовали 499 домов, из которых повреждены 379.
В поселке Каменном проверили 391 дом. Поврежденными оказались 295 домовладений.
В поселке Тихоньким обследовали 108, повреждения выявили в 84.
По 126 заявкам жителей муниципальные службы уже устранили последствия, часть работ жители выполнили самостоятельно.
Особое внимание в районе уделяют маломобильным, инвалидам и одиноко проживающим. В 25 домах этой категории жителей ремонт выполнили в полном объеме. Также оказали помощь четырем семьям участников специальной военной операции.