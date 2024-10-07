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В Тихорецком районе приняли 1073 заявления на выплаты после атаки БПЛА

В Тихорецком районе приняли 1073 заявления на выплаты после атаки БПЛА, сообщает Оперативный штаб.

По заявкам жителей обследовали 499 домов, из которых повреждены 379.

В поселке Каменном проверили 391 дом. Поврежденными оказались 295 домовладений.

В поселке Тихоньким обследовали 108, повреждения выявили в 84.

По 126 заявкам жителей муниципальные службы уже устранили последствия, часть работ жители выполнили самостоятельно.

Особое внимание в районе уделяют маломобильным, инвалидам и одиноко проживающим. В 25 домах этой категории жителей ремонт выполнили в полном объеме. Также оказали помощь четырем семьям участников специальной военной операции.